Konak Belediyesinden Emekli İşçilerin Tazminat Sorunu - Son Dakika
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Politika

Konak Belediyesinden Emekli İşçilerin Tazminat Sorunu

Konak Belediyesinden Emekli İşçilerin Tazminat Sorunu

Konak Belediyesi'nden emekli 27 işçi, tazminatlarını almak için mücadele ederken, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, belediyenin 60 milyon TL'lik kredi kullanımına dair endişelerini dile getirdi. Emekli işçiler, haklarını almak için çeşitli yollar arayacaklarını belirttiler.

18.03.2025 13:12  Güncelleme: 13:13
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Konak Belediyesinden emekli olan 27 işçinin, tazminatlarını alaması üzerine seslerini duyururduğu AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Konak Belediyesi, emeklilerin tazminatlarını ödemek için aldığı 60 milyon TL'lik krediyi ne yaptı?" diye sordu.

Tazminatlarını alamayan emekli belediye çalışanları, AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş'ı ziyaret etti. Başdaş, Şubat ayında Konak Belediyesinin 60 milyon TL kredi için İller Bankasına teminat mektubu başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Bizler de emeklilerimiz mağdur olmasın diye bu krediye destek verdik. Ancak bize gelen haberler maalesef bu yönde değil" dedi.

Başdaş, Konak Belediyesinin hesaplarının başka alanlara kaydırılmış olma ihtimaline dikkat çekerek, "Bazı firmalar bizi arayarak, ilçedeki çöplerin toplanması için satın alınan çöp poşetlerinin dahi parasının hala ödenmediğini söylüyor. Bu haberler bizleri şüpheye düşürüyor. Bizler işçi kardeşlerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Tazminatlarının derhal ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Başdaş'ı ziyaret eden Konak Belediyesi işçi emeklisi Sait Kanpak, Aralık 2024'te emekli olduğunu belirterek, "Bana bir ay sonra kıdem tazminatımı ve izin haklarımdan ötürü biriken paramı alacağım söylendi. Hala bekliyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

İşçi emeklisi Adnan Tokay ise Aralık ayında dilekçesini verdiğini ifade ederek, "İçimizde Ekim ayında dilekçesini verip hala haklarını alamayan arkadaşlar var. Ben 1 milyon TL'nin üzerinde alacağım olmasına rağmen sadece 250 bin TL alabildim. Tek kuruş alamayan arkadaşlarımız var. Bizler hakkımızın verilmesini istiyoruz ve bunun için her türlü mücadele yolunu göze alacağız" dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, hükümetin emekli ikramiyesiyle ilgili eleştirilerde bulunan muhalefetin bu durumu görmesi gerektiğini belirterek, "İşçi, emekli ve emekçi kardeşlerimizin hakkı adına konuşanlar, önce Konak Belediyesinden emekli olan kardeşlerimizin feryadını duysun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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