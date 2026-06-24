Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti - Son Dakika
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Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti

Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti
24.06.2026 11:17
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Gaziantep'te yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Sait Dayak, yıllardır bildiği sokaklarda gezerken yolunu kaybetti. Saatlerce evini arayan Dayak'ı Alzheimer Merkezi personelleri buldu. 2023 yılında yaşanan bu olay, Mehmet amcanın hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Gaziantep'te yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Sait Dayak, yıllardır bildiği sokaklarda gezerken yolunu kaybetti. Saatlerce evini arayan Dayak'ı Alzheimer Merkezi personelleri buldu. 2023 yılında yaşanan bu olay, Mehmet amcanın hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, 3 çocuk babası 70 yaşındaki Mehmet Sait Dayak, Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybolduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni adıyla Meral - Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi ile tanıştı. Aynı kaderi paylaşan danışanların bulunduğu merkezde hizmet almaya başlayan Dayak, üç yıldır haftanın iki günü merkeze düzenli olarak geliyor.

Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti

KAYBOLDUĞU GÜN ALZHEIMER MERKEZİYLE TANIŞTI

Mehmet Sait Dayak'ın Meral - Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi ile tanışması, 2023 yılında yaşadığı kaybolma olayıyla başladı. Alzheimer hastalığı nedeniyle yıllardır bildiği sokaklarda yolunu kaybeden Dayak, saatlerce evini aradı. Bu süreçte Alzheimer Merkezi personelleri tarafından bulunan Dayak, merkezin sunduğu hizmetlerle tanıştı. O günden sonra merkezdeki programlara dahil edilen Dayak, üç yıldır haftanın iki günü düzenli olarak merkeze gelmeye başladı. Merkezde aynı hastalıkla mücadele eden danışanlarla bir araya gelen Dayak, hem sosyal ortama katılma hem de çeşitli destek programlarından yararlanma fırsatı buldu. Bilişsel, fiziksel ve sosyal destek programlarına aktif katılım sağlayan Dayak, Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı ile müzik derslerinde hafıza egzersizleri yapıyor. İş-Uğraş Atölyesi'nde ise ahşap boyama çalışmalarıyla ince motor becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

DAYAK: BU MERKEZ EVİM GİBİ HUZURLU VE RAHAT

Mehmet Sait Dayak, merkezin hayatındaki yerini, "Bu merkezdeki çalışanlar bana çok yardımcı oluyor. Bu merkez ile tanışmaktan çok memnunum" sözleriyle anlattı. Merkezin kendi evi kadar rahat ve huzurlu bir ortam sunduğunu ifade eden Dayak, merkeze gelmeden önce daha sinirli biri olduğunu belirtti. Dayak, "Merkez ile tanışmadan önce çok sinirli biriydim. Özellikle aileme ve çevremdeki insanlara karşı öyleydim. Buraya geldikten sonra sakinleştim" dedi. Merkezle tanışmadan önce uyku problemi yaşadığını anlatan Dayak, "Günün önemli bir kısmında uyuyordum. Odamdan dışarı çıkmıyordum. Gelen misafirleri çoğu zaman görmüyordum. Bu merkeze geldiğimden beri artık daha az uyuyorum. Uyku problemim kalmadı" diye konuştu. Merkezdeki etkinliklerin ve sosyalleşmenin kendisine iyi geldiğini belirten Dayak, "Buradaki diğer danışanlarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Bu da bizi motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti

EŞİ: ARTIK EŞİMLE DAHA ÇOK SOHBET EDEBİLİYORUZ

Mehmet Sait Dayak'ın eşi Neşe Dayak ise eşinin emeklilik döneminde giderek içine kapanık bir hale geldiğini söyledi. Bu durumun onu daha asabi biri yaptığını belirten Neşe Dayak, merkeze başladıktan sonra eşinde olumlu değişimler yaşandığını ifade etti. Neşe Dayak, "Bu durum onu daha asabi biri yaptı. Merkezde danışan olduktan sonra ise daha sakin ve daha iletişim kurabilen biri haline geldi. Artık eşimle daha çok sohbet edebiliyoruz" dedi. Meral - Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nde verilen bilişsel, fiziksel ve sosyal desteklerin Mehmet Sait Dayak'ın günlük yaşamına olumlu yansıdığı belirtildi. Kaybolduğu gün başlayan bu süreç, hem Dayak'ın hem de ailesinin yaşamında önemli bir değişim sağladı. Merkezde sunulan etkinlikler, Alzheimer hastalarının sosyal hayata daha aktif katılmasına katkı sunarken, ailelerin de bu süreçte desteklenmesine imkan sağlıyor. Mehmet Sait Dayak'ın hikayesi, doğru destek ve düzenli sosyal programların Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmadaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Alzheimer hastası Mehmet amcanın hayatı kaybolduğu gün değişti - Son Dakika

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