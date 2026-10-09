Boluspor\'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu, yardımcıları da belirlendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Mustapha Yatabare oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın başına Mustapha Yatabare'nin getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Fatih Atik ve Sinan Özkan'ın yardımcı antrenör, Yiğit Yılmazer'in kaleci antrenörü, Mehmet Sait Ulucan'ın ise maç ve performans analisti olarak görev yapacağı kaydedildi.