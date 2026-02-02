İzmir\'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de hafta sonu için yaptığı uyarının ardından dün öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yine bildik manzaralar ortaya çıktı. Kentteki cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Buca ve Bayraklı'da geçen günküne benzer manzaralar yaşandı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Çiğli Tramvayı'nda sefer aksamaları yaşandı. Yoğun yağışlar dolayısıyla bir süre Çiğli Tramvayı işlemeyi durdurdu. Tramvay hattı boyunca seferler, ESHOT desteği ile devam etti. Yetkililer yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

AK PARTİLİ BAŞKAN OTLA VİDEOSU PAYLAŞTI

İzmir'de bugün etkili olan sağanak sonrası AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, su baskınlarını eleştirdiği ve bir vatandaşın Kordon'da yola olta attığı bir video yayımladı.

CEMİL TUGAY YANIT VERDİ

Başdaş'ın paylaşımının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başdaş'ın videosunun arka planını paylaştı. Tugay'ın paylaştığı videoda, Başdaş'ın video çektiği esnada İZSU ekiplerinin çalıştığı görüldü.

"BİR KİŞİNİN ELİNE OLTA VERİYOR, ALGI YAPMAK İÇİN KAYDA ALIYOR

Cemil Tugay, videoyla birlikte yaptığı açıklamada "İzmir'e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AKP Konak İlçe Başkanı İzmir'i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor. Yazık.. Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah'a havale ediyorum." dedi.