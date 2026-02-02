İzmir'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İzmir'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın
02.02.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın
Haber Videosu

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın Kordon'da olta atan bir vatandaşın videosunu paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Başdaş'ın videosuna yanıt vererek, "Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor." dedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de hafta sonu için yaptığı uyarının ardından dün öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yine bildik manzaralar ortaya çıktı. Kentteki cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle Buca ve Bayraklı'da geçen günküne benzer manzaralar yaşandı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Çiğli Tramvayı'nda sefer aksamaları yaşandı. Yoğun yağışlar dolayısıyla bir süre Çiğli Tramvayı işlemeyi durdurdu. Tramvay hattı boyunca seferler, ESHOT desteği ile devam etti. Yetkililer yağışların Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

AK PARTİLİ BAŞKAN OTLA VİDEOSU PAYLAŞTI

İzmir'de bugün etkili olan sağanak sonrası AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, su baskınlarını eleştirdiği ve bir vatandaşın Kordon'da yola olta attığı bir video yayımladı.

CEMİL TUGAY YANIT VERDİ

Başdaş'ın paylaşımının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başdaş'ın videosunun arka planını paylaştı. Tugay'ın paylaştığı videoda, Başdaş'ın video çektiği esnada İZSU ekiplerinin çalıştığı görüldü.

"BİR KİŞİNİN ELİNE OLTA VERİYOR, ALGI YAPMAK İÇİN KAYDA ALIYOR

Cemil Tugay, videoyla birlikte yaptığı açıklamada "İzmir'e günlerdir sağanak yağmur yağıyor. Ekiplerimiz oluşan sorunları çözmek için canla başla çalışıyor. Bu sırada bakın, AKP Konak İlçe Başkanı İzmir'i nasıl karalamaya çalışıyor. Bir kişinin eline olta veriyor ve algı yapmak için onu kayda alıyor. Bu sırada arka planda İZSU ekipleri çalışıyor. Yazık.. Bu şehrin insanları adına, sahada canla başla görev yapan binlerce emekçi adına sizi Allah'a havale ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Sait, Cemil Tugay, AK Parti, Politika, Konak, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Resul Bey Resul Bey:
    Ama biz kordonda şarap tokuşturup İzmiri dallarında manzara izliyoruz gerisinin koy gtne, kimin umurunda, olan garibana oluyor dimi? 1 3 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Cemil başkan kervan yürüyor. 0 3 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    doga olayına engel olma ihtimaliniz yüzde 0 dır yani kim olursa olsun doga olaylarına hic bir sekilde cozum üretilemez cok var ornek ülke cogu ülkede bu tarz seyler görünür sadece turkiye degil yani sonuçta su yagmur yagmaz barajlar boş deriz yagmur yağar su birikimi olur neden su birikimi oldu deriz normal yani 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:00:11. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'i sel götürürken başkanların uğraştığı şeye bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.