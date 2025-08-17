Sulutepe Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Sulutepe Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Sulutepe Göleti Kuruma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
17.08.2025 11:20
Şanlıurfa'daki Sulutepe Göleti, kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde düştü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 yıldır tarım arazilerini sulayan Sulutepe Göleti, kuraklık ve sıcaklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İlçeye bağlı kırsal Sulutepe Mahalles'inde arazilerin sulanmasında yararlanmak için 1976 yılında yapılan ve 360 hektar sulama sahası bulunan Sulutepe Göleti'nin suyu ciddi oranda çekildi.

Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki çekilme ve tabanda oluşan çatlaklar, dronla görüntülendi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, AA muhabirine, sıcaklıkla birlikte artan buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Şahinalp, iklim değişikliğiyle birlikte yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini belirtti.

Bölgede ortalama sıcaklıklarda bir artış olduğunu aktaran Şahinalp, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 1991-2020 arasındaki yıllık sıcaklık ortalamalarının Şanlıurfa'da 18,1'den 19'a ulaştığını, aylar bazında ortalamalar ele alındığı da önemli bir artış olduğunu dile getirdi.

Şahinalp, bölgede son yıllarda şiddetli kuraklığı gözlemlediklerine, bunun da özellikle Sulutepe ve diğer göletleri de etkilediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalmış olması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını azaltmış oluyor. Bunu kümülatif olarak ele aldığınız zaman kuraklaşmanın etkisi özellikle içme suyu, kullanma suyu veya tarımsal suyun kaynakları olan baraj ve göletlerdeki su miktarında azalmasını etkilemiş oluyor. Yaz sularında yaşanan kuraklık, büyük bir kısmı mevsimlik olan bu akarsuların, derelerin, çayların, su miktarını da azaltıyor. Sıcaklıklarını artmış olması ister istemez bu alanlardaki buharlaşmayı da arttırıyor. Bu da zayıf beslenme havzası olan göletlerin kurumasına yol açan bir etkendir."

Şahinalp, su israfından kaçınmanın önemine işaret etti.

"Göletimiz kuruma aşamasında"

Çiftçi Tahir Yaman da Sulutepe Göleti'nden daha önce sulama yaptıklarını ve bereketli sezon geçirdiklerini, son yıllarda buranın suyunun çekildiğini anlattı.

Sıcaklık ve kuraklıkla birlikte göletteki su seviyesinin dibe düştüğünü dile getiren Yaman, su sıkıntısı çektiklerini, sulamayı kuyu sularıyla yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Önceki yıllarda su seviyesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Yaman, "Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında." dedi

Kaynak: AA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
