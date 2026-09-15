Sofya\'daki Maarif Özel Anaokulu 3-6 yaş grubuyla yeni eğitim yılına başladı

Türkiye Maarif Vakfının, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kurduğu ilk eğitim kurumu olan Maarif Özel Anaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladı.

Maarif Özel Anaokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı, 3-6 yaş grubundaki öğrencilerle başladı.

Bulgarca, Türkçe ve İngilizce eğitim verilen anaokulunu Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve büyükelçilik müşavirleri ziyaret etti.???????

Büyükelçi Uyanık ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara hediyeler verdi.