Bulgaristan\'da UTP\'nin 145. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Bulgaristan'daki Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesinin (UTP) kuruluşunun 145. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın himayesinde düzenlenen tören, "145 Yıl Gelenek, İnovasyon ve Gelişim" temasıyla gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler, mezunlar ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yotova, törendeki konuşmasında, UTP'nin 1881'de kurulan Devlet Telgraf ve Posta Okulunun devamı olduğunu belirtti.

UTP'nin telgraftan bugünün dijital ağlarına, siber güvenlik, yapay zeka ve yüksek teknolojilere uzanan bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yotova, kurumun yalnızca eğitim veren değil, geleceğe odaklanan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yotova, üniversitenin akademik yönetimini ve çalışanlarını 145 yıllık gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı kutlayarak, öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarı diledi.

Büyükelçi Uyanık da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akademik işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getirerek, üniversitenin Ankara, Çanakkale, Trakya, Bandırma ve Anadolu üniversiteleriyle akademik bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Üniversitenin Erasmus+ öğrenci değişim programları aracılığıyla da çok sayıda Türk üniversitesiyle işbirliği yaptığını ifade eden Uyanık, üniversitelerin fikirlerin buluştuğu, diyaloğun geliştiği ve toplumlar arasında köprülerin kurulduğu yerler olduğunu anlattı.

Büyükelçi Uyanık'a, üniversite tarafından onur plaketi takdim edildi.

Tören kapsamında 2026 yılı yüksek lisans mezunlarına diplomaları verildi.