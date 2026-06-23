Kaybolduktan sonra Alzaymır Merkezi\'nde yeniden hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan alzaymır hastası Mehmet Sait Dayak, yıllardır bildiği sokaklarda dolaşırken yolunu kaybetti. Saatlerce evini arayan Dayak'ı Alzaymır Merkezi personelleri buldu. 2023 yılında yaşanan bu tesadüf, Mehmet Sait Dayak'ın hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, 3 çocuk babası 70 yaşındaki Mehmet Sait Dayak, alzaymır hastalığı nedeniyle kaybolduktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yeni adıyla Meral - Beyhan Uslu Alzaymır Merkezi ile tanıştı. Aynı hayatı paylaşan danışanların bulunduğu merkezde hizmet almaya başlayan Dayak, üç yıldır haftanın iki günü merkeze düzenli olarak geliyor. Fiziksel ve sosyal destek programlarına aktif katılım sağlayan Dayak, Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı ile müzik derslerinde hafıza egzersizleri yaparken, İş-Uğraş Atölyesi'nde ahşap boyama çalışmalarıyla ince motor becerilerini geliştiriyor.

"Bu merkez evim gibi huzurlu ve rahat"

Mehmet Sait Dayak, merkezin hayatındaki yerini, "Bu merkezdeki çalışanlar bana çok yardımcı oluyor. Bu merkez ile tanışmaktan çok memnunum" sözleriyle anlattı. Merkezin kendi evi kadar rahat ve huzurlu bir ortam sunduğunu ifade eden Dayak, "Merkez ile tanışmadan önce çok sinirli biriydim. Özellikle aileme ve çevremdeki insanlara karşı öyleydim. Buraya geldikten sonra sakinleştim" dedi.

"Uyku problemim kalmadı"

Merkezle tanışmadan önce uyku problemi yaşadığını anlatan Dayak, "Günün önemli bir kısmında uyuyordum. Odamdan dışarı çıkmıyordum. Gelen misafirleri çoğu zaman görmüyordum. Bu merkeze geldiğimden beri artık daha az uyuyorum. Uyku problemim kalmadı" diye konuştu.

Merkezdeki etkinliklerin ve sosyalleşmenin kendisine iyi geldiğini belirten Dayak, "Buradaki diğer danışanlarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Bu da bizi motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"Artık eşimle daha çok sohbet edebiliyoruz"

Mehmet Sait Dayak'ın eşi Neşe Dayak ise eşinin emeklilik döneminde giderek içine kapanık bir hale geldiğini belirterek, "Bu durum onu daha asabi biri yaptı. Merkezde danışan olduktan sonra ise daha sakin ve daha iletişim kurabilen biri haline geldi. Artık eşimle daha çok sohbet edebiliyoruz" dedi. - GAZİANTEP