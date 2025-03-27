Başkan Tahmazoğlu, "Büyük kahraman Şahinbey'i rahmetle anıyorum" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tahmazoğlu, "Büyük kahraman Şahinbey'i rahmetle anıyorum"

Başkan Tahmazoğlu, "Büyük kahraman Şahinbey\'i rahmetle anıyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'i (Şahinbey) şehit edilişinin 105. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

27.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunda destansı bir mücadele ortaya koyarak şehit olan Mehmet Sait'i (Şahinbey) şehit edilişinin 105. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Şahinbey'in şehadetinin 105. yılında başta Şahinbey olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep savunması, 105 yıl önce vatan topraklarını düşmana teslim etmemek adına bir bütün olarak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, imkansızlıklarıyla bir şehrin top yekün mücadelesidir. Gaziantep halkı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü düşmana karşı siper etmiştir. İşte Şahinbey 200 kişilik çetesi ile 'Düşman benim cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye elmalı köprüsü üzerinde ciddi bir direniş göstermiş ve dediği gibi burada şehit düşmüş. Bu çok önemli bir mücadele ve bunun arkasındaki ruhu anlamak gerekiyor. Sadece onlar değil hemen yakınımızda Dokurcum değirmenin de 14 tane çocuğumuz cephede savaşan çetelerimize malzeme getirirken, şehit edilmiştir. Bu emsaline az rastlanır top yekün bir mücadelede, şehadet şerbetini içen başta Şahinbey olmak üzere 6317 şehidimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Sait, gaziantep, Politika, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu, 'Büyük kahraman Şahinbey'i rahmetle anıyorum' - Son Dakika

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