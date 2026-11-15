Bitlis'teki Nemrut Kalderası karla beyaza büründü, gün batımı manzarayı renklendirdi - Son Dakika
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Bitlis'teki Nemrut Kalderası karla beyaza büründü, gün batımı manzarayı renklendirdi

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Bitlis\'teki Nemrut Kalderası karla beyaza büründü, gün batımı manzarayı renklendirdi
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Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplandı, gün batımında oluşan renklerle kaldera ve krater gölü dronla görüntülendi. Park, yazın yeşil, sonbaharda sarı ve kızıl tonlarıyla ziyaretçi çekiyor.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçelerinin sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın karla kaplanan doğası gün batımında oluşan renklerle etkileyici manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası Milli Parkı, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Yazın yemyeşil doğası, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken milli park, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan kaldera ve krater gölü, çevresinin karla bütünleştiği manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün batımında gökyüzünde oluşan renklerin kalderanın karla kaplı doğasıyla birleşmesiyle ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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