Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Üsküp'te 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Üsküp'te 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu

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Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Üsküp\'te 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu
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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, 48 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Korkmaz, Türkiye ve Bitlis'i uluslararası arenada temsil etti.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde 6-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bitlisli milli sporcu Özlem Melek Korkmaz, önemli bir başarıya imza attı. 48 kilogram büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden Korkmaz, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Bitlis Yeşilay Spor Kulübü sporcusu olan milli sporcu, elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de Bitlis'i uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Sporcunun antrenörlüğünü yapan Ömer Uğur, elde edilen başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Sporcumuz Özlem Melek Korkmaz'ın Avrupa şampiyonu olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Bu başarı, uzun süren çalışmaların, disiplinin, azmin ve emeğin karşılığıdır. Sporcumuzun şampiyonluk yolculuğunda gösterdiği mücadele ve kararlılık bizleri ayrıca gururlandırdı. Özlem Melek Korkmaz'ı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bitlis Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Zeynep Uğur da, milli sporcunun başarısının kendileri için gurur vesilesi olduğunu ifade ederek, "Sporcumuzun Avrupa şampiyonu olması bizleri son derece mutlu etti. Bitlis'imizi ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Avrupa şampiyonluğunu ilimize kazandırması hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Sporcumuzun bu başarısında emeği bulunan antrenörümüz Ömer Uğur'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Özlem Melek Korkmaz'ı gönülden tebrik ediyor, daha nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa şampiyonluğunun kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten milli sporcu Özlem Melek Korkmaz ise kendisine destek veren antrenörü Ömer Uğur'a, kulüp başkanı Zeynep Uğur'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bitlis'i ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Korkmaz, başarılarının devamı için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıMelek KorkmazMakedonyaTürkiyeBitlisÜsküpSporSon Dakika

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