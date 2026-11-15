Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat\'taki yatırımları inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Karakaya ve Bedirhanoğlu, beraberlerindeki heyetle ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek Saygı Nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini izledi.

Mezarlıkta dua ettikten sonra Otluyazı köyüne geçen Karakaya ve Bedirhanoğlu, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapımı tamamlanan yolu inceledi.

Ahlat içme suyu isale hattı şantiyesini de ziyaret eden heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karakaya, ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetlerini ve yatırımları yerinde incelemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

İçme suyu isale hattı projesinin yüzde 97 seviyesine ulaştığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz şantiye Ahlat ilçemizin içme suyu ihtiyacına yönelik son derece önemli bir projenin yürütüldüğü alan. Projenin yüzde 97'si tamamlanmış durumda. 2025'te Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu ortamda milletvekilimiz ve belediye başkanımızla konu arz edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaklaşık bir yıl içinde proje tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 23 kilometrelik isale hattı ve toplam 14 bin metreküp kapasiteli içme suyu depolarını içeren bu proje tamamlandığında Ahlat'ın içme suyu sorunu önemli ölçüde çözülecek. Ayrıca belediyemiz elektrik tüketim giderleri açısından da ciddi bir tasarruf sağlayacak."

Bedirhanoğlu ise projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2025'te Bitlis ve Ahlat'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündeme geldiğini belirtti.

Ahlat'ın içme suyu sorununun yanı sıra yüksek enerji maliyetlerinin de çözülmesi amacıyla konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Bedirhanoğlu, verilen talimatların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gerekli çalışmaları hızla başlattığını ifade etti.

Heyet, daha sonra yapımı devam eden 20 derslikli Erzen Hatun İmam Hatip Lisesi'ni ve Kubbet'ül İslam Ahlat Seyir Terası'nı ziyaret etti.

İncelemelere, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Sedat Bilgin, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA
Bitlis ValiliğiAhmet KarakayaYerel YönetimBülent TuranMilletvekiliAK PartiGüncelBitlisAhlatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
Giresun’da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü Giresun'da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu O anlar kamerada Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
19:04
Victor Osimhen’e dev talip
Victor Osimhen'e dev talip
18:58
Özgür Özel’in A takımı belli oldu 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
18:46
Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 19:28:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karakaya ve milletvekili Bedirhanoğlu, Ahlat'taki yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android