Güroymak Belediyesi Budaklı Kaplıcaları çevresinde temizlik etkinliği düzenledi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bulunan ve adeta çöplüğe dönen Budaklı Kaplıcaları'nda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Güroymak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Güroymak Kaymakamlığı, Küresel Ekoloji ve Yaşam Derneği (KEYADER), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve gönüllüler katıldı. Etkinlik kapsamında kaplıca çevresinde temizlik çalışması yapılarak bölgedeki atıklar toplandı.

Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, etkinlikte yaptığı açıklamada, temizlik çalışmasına katılan belediye personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, Kızılay'a, üniversite ve gençlik merkezi öğrencilerine teşekkür etti. Budaklı Kaplıcaları'nın ilçenin önemli doğal değerlerinden biri olduğunu belirten Aykaç, "Burası ilçemiz için çok önemli, nitelikli bir yer. Buradaki doğal su çıkışı kükürtlü ve yaklaşık 40 derece sıcaklığa sahip. Zaman zaman mandaların bu sıcak suya girdiğine ve ortaya güzel görüntüler çıktığına şahit oluyoruz" dedi.

Bölgenin hemen yakınında 35 bin dekarlık İron Sazlığı'nın bulunduğunu ve buranın kesin korunacak alan statüsünde olduğunu ifade eden Aykaç, bu tür doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde çevre temizliği ve duyarlılığın büyük önem taşıdığını söyledi. Aykaç, "Bu temizlikten sonra vatandaşlarımız da burayı duyarlı bir şekilde kullanırsa bundan sonra böyle bir temizliğe gerek kalmadan, doğal güzellikler içerisinde vaktimizi keyifle geçirebiliriz" diye konuştu.

Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ise Budaklı Kaplıcaları'nın dinlenme ve sağlık turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirterek, "Burası çok önemli bir dinlenme ve sağlık açısından değerlendirilebilecek bir yer. Ne yazık ki burayı kullanırken aşırı derecede kirletiyoruz ve temizliğine dikkat etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye öncülüğünde temizlik çağrısı yaptıklarını ve kurumlar ile gönüllülerin çalışmaya destek verdiğini aktaran Mutlu, "Çok kısa bir sürede bir kamyondan fazla çöp topladık. Çalışmayı tamamladığımızda en az 6-7 kamyon çöp toplamış olacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Bölgedeki çevre temizliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydeden Mutlu, ilkbaharda vatandaşların da katılımıyla daha kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenleyeceklerini söyledi. Kaplıca çevresine çöp konteynerleri yerleştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Mutlu, kaymakamlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüklerini, bölgede daha sürdürülebilir bir havuz yapılması için fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Mutlu, ilkbaharda projeyle ilgili vatandaşlara müjde vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.