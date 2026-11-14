Bitlis Güroymak'ta otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis Güroymak'ta otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı

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Bitlis Güroymak\'ta otomobilin çarptığı motosiklette 2 kişi yaralandı
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Güroymak-Muş kara yolunda otomobil, motosiklete çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Güroymak- Muş kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 49 AAU 756 plakalı otomobil, 12 ABC 263 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki Eyüp Ensar Erdil ve Adem Şalcum yaralandı.

Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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