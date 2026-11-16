Bitlis Hizan'da Uzuntaş köyünün taş evleri, 35 kişilik grubu sonbaharda ağırladı - Son Dakika
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Bitlis Hizan'da Uzuntaş köyünün taş evleri, 35 kişilik grubu sonbaharda ağırladı

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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeki asırlık taş evler, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Muş Genç Adımlar Derneği ve Batman Doğa Sporları Kulübü'nden 35 kişilik grup, köyde doğa yürüyüşü yaparak taş evleri gezdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde asırlık taş evlerin bulunduğu Uzuntaş köyü, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

İlçeye bağlı köyde taş ve ahşap yapılardan oluşan, mimari dokusunu koruyarak günümüze ulaşmayı başaran taş evler, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Muş Genç Adımlar Derneği ile Batman Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik grup, Uzuntaş köyünü ziyaret etti.

Köyde doğa yürüyüşü yaparak doğa ile iç içe zaman geçiren katılımcılar, daha sonra taş evleri gezdi.

Batman Doğa Sporları Kulübü Başkanı İkram Gök, 35 kişilik ekiple Uzuntaş köyüne geldiklerini söyledi.

Köydeki taş evlerin mimarisiyle öne çıktığını belirten Gök, ilçenin sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da Uzuntaş köyünün taş evleri, 35 kişilik grubu sonbaharda ağırladı - Son Dakika
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