Bitlis Adilcevaz'daki Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu doğa tutkunlarını büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis Adilcevaz'daki Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu doğa tutkunlarını büyüledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bitlis Adilcevaz\'daki Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu doğa tutkunlarını büyüledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bitlis Adilcevaz\'daki Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu doğa tutkunlarını büyüledi
Haber Videosu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu. Kendine özgü mercek görünümüyle gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturan bulut, doğa tutkunları ve bölge sakinlerinin ilgisini çekti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, görenleri hayran bıraktı.

Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu (Lenticular bulut) oluştu. Dağın zirvesinde şekillenen bulut, kendine özgü görünümüyle gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu. Özellikle yüksek dağların çevresinde, nemli havanın dağlık alanlarda yükselerek soğuması ve uygun rüzgar şartlarının oluşmasıyla meydana gelen mercek bulutları, genellikle mercek veya uçan daire şeklindeki görünümleriyle biliniyor.

Süphan Dağı'nın zirvesinde ortaya çıkan bu görsel şölen, doğa tutkunlarının ve bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Gökyüzünde adeta dağın üzerine yerleşmiş bir merceği andıran bulut oluşumu, Süphan Dağı'nın doğal güzelliğine ayrı bir güzellik kattı.

Mercek bulutunu hayranlıkla izlediklerini ifade eden Ayhan Gültekin isimli vatandaş, "Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Süphan Dağı, bu kez zirvesinde oluşan etkileyici mercek bulutuyla muhteşem bir manzara oluşturdu" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerToros DağlarıSüphan dağıAdilcevazBitlisGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
Türkiye maçı öncesi soğuk duş İtalya, Fransa’yı öne geçtiğine pişman etti Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:19
Bursa’da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
Bursa'da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
07:06
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 09:40:54. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis Adilcevaz'daki Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu doğa tutkunlarını büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android