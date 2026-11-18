Sanatçı Yavuz Bingöl safra kesesi taşı nedeniyle İstanbul'da hastanede tedavi görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yavuz Bingöl, pazartesi günü safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Tetkik ve kontrollerin ardından yatışı yapılan Bingöl'ün tedavisi sürerken bu durum sevenlerini endişelendirdi.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, pazartesi günü safra kesesindeki taşa bağlı ağrı şikayetiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkik ve kontroller sonrası yatışı yapılan Bingöl'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?