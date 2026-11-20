Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı, Kaymakam Batuhan Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Keleş ile ilgili kurum amirleri katıldı. Görüşmelerde kar yağışı ve buzlanmayla mücadele, ulaşım ve trafik güvenliği, kırsal mahalle yollarının açık tutulması, acil müdahale çalışmaları ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Toplantıda, kış mevsiminin ilçe genelinde güvenli ve sorunsuz geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve hazırlıkların eksiksiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.