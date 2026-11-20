Sandıklı'da kış tedbirleri Kaymakam Batuhan Bingöl başkanlığında ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı'da kış tedbirleri Kaymakam Batuhan Bingöl başkanlığında değerlendirildi. Kar ve buzlanmayla mücadele, ulaşım güvenliği ve kırsal yolların açık tutulması için kurumlar arası koordinasyonun eksiksiz sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı, Kaymakam Batuhan Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Keleş ile ilgili kurum amirleri katıldı. Görüşmelerde kar yağışı ve buzlanmayla mücadele, ulaşım ve trafik güvenliği, kırsal mahalle yollarının açık tutulması, acil müdahale çalışmaları ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.
Toplantıda, kış mevsiminin ilçe genelinde güvenli ve sorunsuz geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyon ve hazırlıkların eksiksiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İHA
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