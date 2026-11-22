Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bir fırının deposunda bulunan çok miktarda un ve tuz kullanılamaz hale geldi.

Solhan ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerine su girerken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek ve zarar gören malzemeleri kurtarmak için çalışma yaptı.

Yağıştan etkilenen işletmelerden birinin fırın olduğu öğrenildi. Fırının deposuna dolan sular nedeniyle depoda bulunan çok sayıda un ve tuz kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi yaşanan olay nedeniyle mağduriyet yaşadı.

İlçede yağışın neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.