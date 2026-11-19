Bingöl'de çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri sağ salim kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kedi bulunduğu yerden sağ salim kurtarıldı.
Bingöl'de bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, çatıda mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan kedi, sağ salim kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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