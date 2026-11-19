Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılan Almanya'nın eski Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Filistin yanlısı aktivistlerin protestosuyla karşılaştı. Almanya'da düzenlenen Filistin destek gösterileriyle tanınan aktivist Yasemin Acar, Roth'u Gazze politikaları üzerinden eleştirerek, “Partiniz Gazze'deki soykırımı destekliyor. Buraya gelmeye utanmıyor musunuz?” diye sordu. Tartışmanın ardından Roth'un masadan kalkarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

YEMEK YEDİĞİ SIRADA PROTESTO EDİLDİ

Almanya'nın eski Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı ve Yeşiller Partili siyasetçi Claudia Roth, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında bulunduğu Antalya'da protestoyla karşılaştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Roth, yemek yediği sırada Filistin yanlısı aktivist Yasemin Acar tarafından Gazze politikaları nedeniyle protesto edildi. Acar, Roth'un bulunduğu masaya yaklaşarak Almanya'nın Filistin politikasını ve Yeşiller Partisi'nin tutumunu eleştirdi.

“BURAYA GELMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?”

Roth'a, “Partinizin Gazze'deki soykırımı desteklemesi hakkında ne söylüyorsunuz?” diye soran Acar, siyasetçinin yanıt vermeye çalıştığı sırada sözünü keserek eleştirilerini sürdürdü.

Aktivist, “Buraya gelmeye utanmıyor musunuz?” diyerek Yeşiller Partisi'nin çatışma bölgelerine silah gönderilmesine olanak sağladığını savundu.

Acar, “Silahları gönderen sizsiniz, ben değilim. Silahları siz gönderiyorsunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“SİZ BİR SAVAŞ SUÇLUSUSUNUZ”

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Claudia Roth, beraberindeki kişilerle birlikte masadan kalkarak bölgeden uzaklaştı. yemek Ancak aktivistler yemek tabağı da elinde olan Roth'u takip ederek protestolarını sürdürdü.

Görüntülere yansıyan olayda aktivistlerin İngilizce olarak, “You are a war criminal! Your party are war criminals! You do not belong here!” (Siz bir savaş suçlususunuz! Partinizdekiler savaş suçlusu! Buraya ait değilsiniz!) diye bağırdığı duyuldu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİYLE TANINIYORDU

Claudia Roth, uzun yıllardır Türkiye siyaseti ve insan hakları konularına ilişkin açıklamalarıyla Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Alman siyasetçiler arasında yer alıyor. Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim'de bulunan Roth, Türkiye'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve temel haklar konusunda yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelmişti.