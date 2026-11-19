Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yağışların Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel ve su baskını, dere taşması, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde ise (1700 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği için don hadisesi, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.