Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk oldu. Özel hayatından müzik kariyerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, eşi Erkan Erzurumlu ile evliliğine yönelik eleştirilere de değindi.

"ÇOK YÜKLENDİLER TABİİ"

Kendisinden 9 yaş küçük biriyle evlenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştirildiğini belirten Ziynet Sali, kendisinin bu yorumları daha normal karşıladığını ancak eşinin başlangıçta yaşananlara alışmakta zorlandığını anlattı. Zamanla insanların aralarındaki sevgiyi gördüğünü ifade eden şarkıcı, "Sevginin, aşkın yaşı yok" dedi.

EVLİLİĞİNİN HAYATINA KATTIKLARINI ANLATTI

Eşiyle hem özel hayatında hem de müzik çalışmalarında birlikte olduğunu belirten Sali, Erzurumlu'nun kariyerine önemli katkılar sağladığını söyledi. Özgürlüğüne düşkün ve işlerini tek başına yapmaya alışkın biri olduğunu dile getiren şarkıcı, evliliğin kendisini zorlamadığını ifade etti.

JENNİFER LOPEZ AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetilmesi hakkında da konuşan Ziynet Sali, Lopez'in tarzını beğendiğini ancak taklitçilikle suçlanmaktan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, Jennifer Lopez'e benzememek için uğraştığını söyledi.

CİGULİ'NİN YANINDA SEKRETERLİK YAPMIŞ

Müzik kariyerine nasıl başladığını da anlatan Sali, 1999 Marmara Depremi'nin ardından atanamayınca Çiguli'nin şirketinde sekreter olarak çalışmaya başladığını açıkladı. Daha sonra basın danışmanlığı yapan şarkıcı, şirketin kapanmasının ardından farklı bir projeyle kariyerini sürdürdüğünü belirtti.

İKİ AY TEKERLEKLİ SANDALYEDE SAHNEYE ÇIKMIŞ

Geçmişte yaşadığı bir sahne kazasını da anlatan Ziynet Sali, bir yılbaşı gecesi kırılan tabaklardan birinin parçasının ayağına isabet ettiğini söyledi. Hastanede tendonlarının kesildiği belirlenen şarkıcı, kazanın ardından iki ay boyunca tekerlekli sandalyede sahneye çıktığını ve bugün bile uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyemediğini dile getirdi.