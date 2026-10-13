İsmail Kartal'dan 5 oyuncusuna sihirli dokunuş

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte kadrodaki performans artışı dikkat çekiyor.

KANARYA'DA 5 İSİM YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz sezon beklentilerin gerisinde kalan veya kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Ederson, Archie Brown, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, yeni sezonda sergiledikleri grafik ile sarı-lacivertli ekibin önemli kozları haline geldi.

EDERSON KALEDE GÜVEN VERİYOR

Geçen sezon eleştirilerin hedefinde olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta kalesinde 7 gol görürken, 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Tecrübeli eldiven, Süper Lig'deki son 2 maçta kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını geçit vermeyerek kurtardı.

BROWN VE İRFAN CAN KENDİNE GELDİ

İsmail Kartal ile hücum yönünü daha da geliştiren İngiliz sol bek Archie Brown, bu sezon ürettiği 2 gol ve 1 asistlik katkıyla takımın hücum organizasyonlarında önemli bir silah haline geldi. Geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asist üreterek toplam 5 gole doğrudan etki etti.

OĞUZ VE BARTUĞ DA KENDİSİNİ HATIRLADI

Yükselişte olan bir diğer isim de Oğuz Aydın oldu. Performansını gözle görülür şekilde artıran yıldız oyuncu, bu sezon görev aldığı 13 müsabakada 2 gol ve 3 asistlik skorer katkı sağladı. Son olarak geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren genç orta saha Bartuğ Elmaz da bu sezona damga vuran oyunuyla dikkatleri üzerine çekerek A Milli Takım kadrosuna kadar yükselmeyi başardı.