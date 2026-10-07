Bandırma'da kötü muamele gören kedi için tedavi sürüyor, aileye para cezası kesildi - Son Dakika
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Bandırma'da kötü muamele gören kedi için tedavi sürüyor, aileye para cezası kesildi

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Bandırma\'da kötü muamele gören kedi için tedavi sürüyor, aileye para cezası kesildi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamelesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Veterinere götürülen kedinin iç kanama geçirdiği ve durumunun ağır olduğu belirtilirken, aileye para cezası kesildi, adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamelede bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, bir çocuğun kediye kötü muamelede bulunduğunu gören vatandaşlar duruma müdahale ederek, polise ihbarda bulundu. Yaralı kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kedinin iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kedinin tedavisi sürerken, aile hakkında idari işlem uygulanarak, para cezası kesildi. Olayla ilgili adli sürecin de başlatılacağı ve dava açılacağı ifade edildi.

Yaşanan olay Bandırma'da hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Öte yandan olay anı, bir sitedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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