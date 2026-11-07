Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birincisi oldu

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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ naklinde Türkiye birincisi oldu
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Bursa'da açıklanan sıralamada ilçe hastaneleri arasında organ naklinde Türkiye birincisi oldu. Hastane yönetimi, başta yoğun bakım ve anestezi uzmanları olmak üzere tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışı ve nakil süreçlerindeki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Bölge Toplantısı'nda hastane, tüm ilçe hastaneleri arasında organ naklinde Türkiye birincisi oldu.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarının katılımıyla Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bölge toplantısında, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda açıklanan başarı sıralamasında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilçe hastaneleri arasında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Hastanenin organ bağışı ve nakil süreçlerinde yürüttüğü çalışmaların sonucu elde edilen başarı, sağlık camiasında memnuniyetle karşılandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, başarıda emeği bulunan başta yoğun bakım ve anestezi uzmanları olmak üzere organ nakli koordinatörlerine, ameliyathane çalışanlarına ve sürece katkı sağlayan tüm sağlık personeline teşekkür edildi.

Elde edilen birincilik, Bandırma'da sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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