Bandırma\'da spor tesisleri, yurtlar ve eğitim alanlarında bakım ve yenileme sürüyor

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri, yurtlar ve eğitim alanlarında bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı birimlerde bulunan tesislerde, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında hizmet birimleri ve toplu kullanım alanlarında temizlik, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yenileme işlemleri yapılıyor.

Tesislerin daha temiz, güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtilirken, gençlerin daha iyi ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi ve eğitim faaliyetlerinden yararlanabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, tesislerdeki bakım ve yenileme çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.