Balıkesir Bandırma'da otomobil alev aldı, yaralanan 2 kişiden biri ağır - Son Dakika
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Balıkesir Bandırma'da otomobil alev aldı, yaralanan 2 kişiden biri ağır

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Balıkesir Bandırma\'da otomobil alev aldı, yaralanan 2 kişiden biri ağır
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Bandırma'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi; çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Kazada sürücü R.Ö. (72) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 16 K plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücü R.Ö. (72) ile yolcu konumundaki eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

-Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek araçtan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaGüncelSon Dakika

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