Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşma, futbol sahalarında ender görülen bir olaya sahne oldu. Mücadelenin devam ettiği sırada sahaya nereden geldiği bilinmeyen bir tilki girdi. Yeşil zeminde bir anda beliren tilki, hem futbolcuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

SAHAYA GİRDİ, TRİBÜNLERE KOŞTU

Sahanın ortasında hızla koşmaya başlayan tilki, kısa süre içerisinde reklam panolarının bulunduğu bölüme yöneldi. Panoları aşmayı başaran davetsiz misafir, bu kez tribünlere doğru hareket etti. Tilkinin beklenmedik hareketleri karşısında futbolcular ve seyirciler şaşkınlık yaşadı.

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Tribünlere ulaşan tilki, seyircilerin arasına dalarak gözden kayboldu. Güvenlik görevlileri ve taraftarların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay nedeniyle karşılaşmaya kısa süreli ara verildi. Tilkinin sahadan tribünlere uzanan koşusu, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu.