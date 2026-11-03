Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü - Son Dakika
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Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

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Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
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Trendyol 1. Lig'de oynanan Kayserispor-Muğlaspor karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı. Mücadele sırasında sahaya giren bir tilki, hızla koşarak reklam panolarını aştı ve tribünlerdeki seyircilerin arasına daldı. Davetsiz misafir nedeniyle karşılaşmaya kısa süreli ara verildi.

Trendyol 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanan karşılaşma, futbol sahalarında ender görülen bir olaya sahne oldu. Mücadelenin devam ettiği sırada sahaya nereden geldiği bilinmeyen bir tilki girdi. Yeşil zeminde bir anda beliren tilki, hem futbolcuları hem de tribünlerdeki taraftarları şaşkına çevirdi.

SAHAYA GİRDİ, TRİBÜNLERE KOŞTU

Sahanın ortasında hızla koşmaya başlayan tilki, kısa süre içerisinde reklam panolarının bulunduğu bölüme yöneldi. Panoları aşmayı başaran davetsiz misafir, bu kez tribünlere doğru hareket etti. Tilkinin beklenmedik hareketleri karşısında futbolcular ve seyirciler şaşkınlık yaşadı.

Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Tribünlere ulaşan tilki, seyircilerin arasına dalarak gözden kayboldu. Güvenlik görevlileri ve taraftarların şaşkın bakışları arasında yaşanan olay nedeniyle karşılaşmaya kısa süreli ara verildi. Tilkinin sahadan tribünlere uzanan koşusu, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

KayserisporMuğlasporTrendyolMisafirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü - Son Dakika
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