Balıkesir Bandırma'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Balıkesir Bandırma'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Çanakkale kara yolu 6. Ana Jet Üssü kavşağı yakınlarında motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bandırma- Çanakkale kara yolu 6. Ana Jet Üssü kavşağı yakınlarında, Emre Özen (30) idaresindeki 10 AGN 891 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan 22 ADS 386 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Özen'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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