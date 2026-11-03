Bandırma'da çöp konteynerindeki yangına esnaf kovalarla su taşıyarak müdahale etti - Son Dakika
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Bandırma'da çöp konteynerindeki yangına esnaf kovalarla su taşıyarak müdahale etti

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Bandırma\'da çöp konteynerindeki yangına esnaf kovalarla su taşıyarak müdahale etti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Esnaf, alevlerin büyümesini önlemek için kovalarla su taşıyarak konteynere müdahale etti, çevredekilerin çabası takdir topladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Konteynerden yükselen yoğun dumanı fark eden esnaf, alevlerin büyümesini önlemek için kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteynerine atılan yanıcı bir madde nedeniyle konteyner içerisinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar ve esnaf harekete geçti.

Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek isteyen esnaf, iş yerlerinden getirdikleri kovalarla su taşıyarak yanan konteynere müdahale etti. Cadde üzerinde yoğun duman oluşurken, çevrede bulunan vatandaşlar da yaşananları endişeyle takip etti.

Yangının büyümesini önlemek amacıyla çevredekilerin gösterdiği çaba takdir topladı

Kaynak: İHA
Atatürk CaddesiBalıkesirBandırmaGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da çöp konteynerindeki yangına esnaf kovalarla su taşıyarak müdahale etti - Son Dakika
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