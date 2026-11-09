Bandırma'da araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bandırma'da araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı

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Bandırma\'da araçta sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 600 Evler Mahallesi'ndeki KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi'nde, KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 AUR 047 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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