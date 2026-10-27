Bandırma ve Erdek'i temsil eden Kapıdağ Off-Road Ekibi, Bursa'da iki kupa kazandı - Son Dakika
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Bandırma ve Erdek'i temsil eden Kapıdağ Off-Road Ekibi, Bursa'da iki kupa kazandı

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Bandırma ve Erdek\'i temsil eden Kapıdağ Off-Road Ekibi, Bursa\'da iki kupa kazandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 23-25 Ekim'de düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve Off-Road etkinliğinde Bandırma ve Erdek'i temsil eden Kapıdağ Off-Road Ekibi ağır ekstrem kategorisinde iki kupa kazandı. Cihan Eröz S1'de ikinci, Sadık Demir S2'de üçüncü oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kapıdağ Off-Road Ekibi olarak Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve Off-Road etkinliğinde Bandırma'ya kupa ile döndü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kamp, Karavan ve Off-Road etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışlarda, Bandırma ve Erdek'i temsil eden Kapıdağ Off-Road Ekibi, ağır ekstrem kategorisinde elde ettiği derecelerle organizasyona damga vurdu. Kırmasti Off-Road Team iş birliğiyle 23-25 Ekim tarihleri arasında Sunluk Mahallesi'nde düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 100 araç mücadele etti. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda yarışmacının katıldığı yarışlarda Kapıdağ Off-Road Ekibi, zorlu parkurlarda gösterdiği performansla iki kupa kazandı.

-İki farklı klasmanda derece elde ettiler

Ağır ekstrem kategorisinde yarışan Kapıdağ Off-Road Ekibi sporcularından Cihan Eröz, S1 klasmanında ikincilik elde ederken Sadık Demir ise S2 klasmanında üçüncü oldu. Elde edilen derecelerle Bandırma ve Erdek'i başarıyla temsil eden ekip, yarışları kupalarla tamamladı.

-Off-road yarışlarının Bandırma ve Erdek'te düzenlenmesi isteniyor

Kapıdağ Off-Road Ekibi, Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen organizasyonun ardından off-road yarışlarının Bandırma ve Erdek ilçelerinde de düzenlenmesini talep etti. Bölgenin doğal yapısının ve arazi şartlarının bu tür organizasyonlar için fırsat sunduğunu belirten ekip üyeleri, Bandırma ve Erdek'in de off-road etkinlikleriyle tanıtılmasını istiyor.

Kapıdağ Off-Road Ekibi'nin elde ettiği dereceler, bölgedeki off-road sporuna olan ilgiyi bir kez daha ortaya koyarken, yarışların Bandırma ve Erdek'te düzenlenmesi talebi de gündeme geldi.

Kaynak: İHA
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