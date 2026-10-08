Bandırma'da yağ fabrikası yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika
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Bandırma'da yağ fabrikası yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok

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Bandırma\'da yağ fabrikası yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilen yangında can kaybı ve mahsur kalma yaşanmazken, 2 araçla soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda gece saatlerinde çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının fabrikanın ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Çanakkale karayolu üzerinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.37 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 araç ve 15 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, fabrikayı saran alevlere müdahale etti.

Yangının büyümesi üzerine Susurluk Grup Amirliği'nden 1 su ikmal aracı, Karesi Grup Amirliği'nden ise 1 köpük kulesi takviye olarak bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 2 araçla soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangında can kaybı ve mahsur kalma olayının yaşanmadığı öğrenildi.

Fabrikanın ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA
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