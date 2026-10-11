Balıkesir Bandırma\'da palamut bolluğu, 1 kiloluk palamut 100 TL\'den satılıyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçılar binlerce adet palamutla geri dönerken, vatandaşlar 1 kiloluk palamutların 100 liradan satışa sunulduğu balık tezgahlarına akın etti. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kendi balıklarını yakalamak için denize olta attı.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, kasa kasa balıklarla dönmeye devam ediyor. Tezgahlarda, en çok palamut yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de balık bolluğu yaşanırken, 1 kiloluk palamutlar tanesi 100 TL'den, 650 gramlık palamutlar ise 75 TL'den tezgaha çıkınca vatandaşlar, hale akın etti. Sardalya 300, hamsi 200, istavrit 250, mezgit ise kilosu 400 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

'PALAMUT GÖÇÜ EN HIZLI ZAMANINDA'

En çok tercih edilen balığın palamut olduğunu söyleyen balıkçı Semih Gargı, "Palamutlar bol miktarda var. Hem Karadeniz'den hem Bandırma'da teknelerimizden, kendi körfezimizden de balıklar geliyor. Balıkların fiyatları uygun. Bol miktarda var. Balıklar da büyüdü artık. Şu an ekim ayının ortası palamut balığının en yoğun zamanı. Palamutlar çok yağlandı; ızgara, tava, fırın oluyor. Palamut balığı diğer balıklar gibi değil; tuzlaması, lakerdası da olan balık. Vatandaş ondan da çok tercih ediyor. Bol bol lakerda, tuzlama için kışlık stok yapıyorlar, dolaplara koyuyorlar. Genel olarak 800-900 gram arası, 100 lira tanesi. Palamudun kilosu 100-120 liraya geliyor. Şu an bir taze fasulye, bir barbunya fiyatına Omega-3 deposu bir mahsul. Palamut göçü şu an en hızlı zamanında. Balık, Rusya'dan aşağı doğru yollandı. Şu an Türkiye kıyılarına vurdu. İlerleyen günlerde İstanbul Boğazı'ndan Marmara'ya girecek. Sonra Marmara'dan, Çanakkale'den çıkacak İtalya'ya, İspanya'ya gidecek. Varken yiyelim, dolaplara dolduralım. Bu fırsat her zaman olmaz" dedi. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kendi balıklarını yakalamak için denize olta attı. Oltalara bol miktarda istavrit ve sardalya takıldı.