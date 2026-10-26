Balıkesir\'de Gönen-Bandırma kara yolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de Gönen-Bandırma kara yolundaki kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gönen-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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