Balıkesir\'de Gönen-Bandırma kara yolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesi ile Bandırma arasındaki kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gönen-Bandırma kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.