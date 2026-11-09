Balıkesir Manyas\'ta MYO öğrencileri festivalde buluştu, derecelilere madalya verildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldi.

Manyas Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festivale; Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Manyas Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Vekili Coşkun Kalp, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hayriye Bahar Balkan ve öğrenciler katıldı.

Festivalde MYO öğrencileri adına bir konuşma yapan Eda Melek Demircan, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Bugün burada yalnızca bir festival gerçekleştirmek için değil, gençleri bir araya getirmek, sosyal yaşamı desteklemek ve birlikte güzel hatıralar biriktirmek amacıyla buluştuk. Gençlerin enerjisi, üretkenliği ve birlikteliği ile daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler kendi aralarında masa tenisi ve langırt oynayarak keyifli vakit geçirdi. Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren gençlere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Gençler, madalya töreninin ardından müzik eşliğinde günün ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.