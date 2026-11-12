Balıkesir Bandırma\'da otomobil denize uçtu, arka camdan çıkan sürücü hafif yaralandı

Balıkesir Bandırma'da otomobil denize uçtu, arka camdan çıkan sürücü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Livatya bölgesinde uçurumdan denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Arka camdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde durumunun iyi olduğu öğrenildi; otomobil vinçle çıkarıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada denize uçan otomobilde sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bandırma'nın Livatya bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçurumdan denize düştü. Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkanlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada maddi hasar gören otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?