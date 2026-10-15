Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sağanak sonrası Bandırma'da yağış 47,8 oldu - Son Dakika
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Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sağanak sonrası Bandırma'da yağış 47,8 oldu

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Balıkesir\'in kuzey ilçelerinde sağanak sonrası Bandırma\'da yağış 47,8 oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sağanak sonrası ölçülen yağış verilerini paylaştı. Bandırma merkezinde 47,8, Bandırma Havalimanı'nda 45,0; Erdek'te 22,0, Gönen'de 22,7 ve Manyas'ta 27,3 kaydedildi.

Balıkesir'in kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ölçüm verilerinde Bandırma öne çıktı. Paylaşılan verilere göre Bandırma merkezde yağış değeri 47,8, Bandırma Havalimanı'nda ise 45,0 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı ölçüm tablosunda, Bandırma ve çevresindeki ilçelerde yağışın etkili olduğu görüldü. Bandırma merkezde kaydedilen 47,8'lik değeri, havalimanındaki 45,0'lık ölçüm izledi.

Erdek ve Gönen'de de yağış kaydedildi

Bandırma'nın komşu ilçelerinden Erdek'te 22,0, Gönen'de ise 22,7 değerinde yağış ölçüldü. Manyas'a ilişkin ölçüm değeri 27,3 olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sağanak sonrası Bandırma'da yağış 47,8 oldu - Son Dakika
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