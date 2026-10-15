Balıkesir Erdek'te fırtınada kırılan ağaç gövdesi yolun bir bölümünü kapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Erdek'te fırtınada kırılan ağaç gövdesi yolun bir bölümünü kapladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Erdek\'te fırtınada kırılan ağaç gövdesi yolun bir bölümünü kapladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Erdek'te Pazar Meydanı'nda dün gece kırılan ağacın gövdesi ve dalları yolun ve kaldırımın bir bölümünü kapladı; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Erdek'te fırtınanın etkisiyle bir ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

Erdek ilçesindeki Pazar Meydanı'nda dün gece etkisini artıran şiddetli fırtına nedeniyle bir ağacın gövdesi kırıldı. Kırılan ağacın gövdesi ve dalları yolun ve kaldırımın bir bölümünü kapladı.

Bölgede etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, olumsuz hava şartlarının bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerHava DurumuBalıkesirBandırmaFırtınaFırtınaGüncelErdekÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:23
CHP, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:59:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Erdek'te fırtınada kırılan ağaç gövdesi yolun bir bölümünü kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei