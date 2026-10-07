Bursa Karacabey\'de TIR kontrolden çıkıp tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandı

Bursa Karacabey'de TIR kontrolden çıkıp tarlaya uçtu, 61 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karacabey-Bandırma kırsalındaki Arız Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında TIR kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Devrilen TIR'ın 61 yaşındaki sürücüsü yaralandı ve Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR'ın, kontrolden çıkıp tarlaya uçması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Karacabey- Bandırma kırsal Arız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karacabey yönüne giden Abdurrahman H. (61) yönetimindeki 16 BNA165 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. Kazada TIR devrilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdurrahman H. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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