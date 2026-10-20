Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı - Son Dakika
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Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ve kızı Hale Şenay’a otomobil çarptı. Bacağı otomobilin altında sıkışan Hale Şenay, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı anne ve kızının ıslanmaması için üzerlerine şemsiye tutuldu. Hastaneye kaldırılan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bandırma’da bir otomobil, yağmurlu havada yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına çarptı. Kazanın ardından yardıma koşan vatandaşlar, yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu.

BACAĞI OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞTI

Terziler Caddesi’nde dün sabah saatlerinde Volkan Z. yönetimindeki 10 NH 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ve kızı Hale Şenay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hale Şenay’ın bacağı otomobilin altında sıkıştı.

Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

YARALILARIN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTULAR

Kazayı gören vatandaşlar anne ve kızının yardımına koştu. Vatandaşlardan biri, yağmurda ıslanmamaları için yaralıların üzerine şemsiye tuttu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ile kızına otomobil çarptı! Çevredekilerin yaptığı takdir topladı

DURUMLARI İYİ

Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Hale Şenay ve annesi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
BalıkesirBandırmaGüncelTrafikKazaOlaySon Dakika

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