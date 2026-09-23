Zabıta Arnavutköy'de okul kantinlerini hijyen ve fiyat etiketleri açısından denetledi - Son Dakika
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Zabıta Arnavutköy'de okul kantinlerini hijyen ve fiyat etiketleri açısından denetledi

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Zabıta Arnavutköy\'de okul kantinlerini hijyen ve fiyat etiketleri açısından denetledi
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Arnavutköy Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri son tüketim tarihi, ambalaj ve muhafaza koşulları ile temizlik, hijyen ve fiyat etiketlerini kontrol etti; eksikliklere uyarı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin gün içinde sıklıkla kullandığı kantinlerde kapsamlı kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalaj ve muhafaza koşulları ile kantinlerin genel temizlik ve hijyen durumu kontrol edildi. Ürünlerin fiyat etiketleri ve satış koşulları da incelendi.

Denetimler sırasında kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılırken, tespit edilen eksikliklere ilişkin gerekli uyarılarda bulunuldu.

Belediye ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA
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