Arnavutköy'de otomobil ata çarptı, at telef oldu ve 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de otomobil ata çarptı, at telef oldu ve 3 kişi yaralandı

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Arnavutköy\'de otomobil ata çarptı, at telef oldu ve 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy\'de otomobil ata çarptı, at telef oldu ve 3 kişi yaralandı
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Arnavutköy'de virajda kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen ata çarptı; at telef olurken kopan bacağı otomobile saplandı. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 binici yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen ata çarptı. Şiddetli çarpışmada atın kopan bacağı otomobile saplanırken, hayvan yaklaşık 10 metre savrularak telef oldu. Kazayı gören başka bir at ise ürkerek üzerindeki biniciyi yere fırlattı. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 binici olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi üzerindeki Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S yönetimindeki 34 PPV 532 plakalı Hyundai marka otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yaser A.'nun bindiği ata çarptı.

Atın kopan bacağı otomobile saplandı

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan hayvan olayda telef olurken, otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören diğer at binicisini yere fırlattı

Kazanın hemen arkasından aynı yönde ilerleyen başka bir at da önünde yaşanan çarpışma nedeniyle paniğe kapıldı. Ürken at, üzerindeki Mohamad Mamdoh A.'yi yere fırlattı. Böylece otomobil sürücüsü ve çarpılan atın binicisinin ardından ikinci atın binicisi de yaralandı.

3 kişi hastaneye kaldırıldı, bir at telef oldu

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA
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