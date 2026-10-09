Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin Arnavutköy’deki bir kuyumcuya ait hesaplar üzerinden aklandığı değerlendirilen şebekeye operasyon düzenlendi. Kuyumcunun hesaplarına yaklaşık 150 milyon lira aktarıldığı tespit edilirken, elden teslim edilmek istenen 378 bin 350 dolar ele geçirildi. 12 şüpheli yakalandı, 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen paranın aklanmasına aracılık ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KUYUMCUNUN HESAPLARINA 150 MİLYON LİRA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait hesaplara, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 150 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı

378 BİN DOLAR TESLİM SIRASINDA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, para transferleriyle bağlantılı 378 bin 350 doların elden teslim edileceğini belirledi. Teslimat sırasında harekete geçen polis, paraya el koyarak 1 şüpheliyi yakaladı. Devam eden çalışmalarda 11 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltındaki şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

7 DAİRE VE 11 ARACA EL KONULDU

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 daire, 11 araç, 3 motosiklet ve banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca dijital materyaller de ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı

“FİNANS AĞLARINI DA HEDEF ALIYORUZ”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis şebekelerinin yalnızca faaliyetlerini değil, finans ağlarını da hedef alıyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, siber devriyelerin 7/24 görev başında olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet MüdürlüğüSiber Suçlarla MücadeleGaziosmanpaşaArnavutköyOperasyonİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Azerbaycan’ı karıştıran başörtüsü yasağı Öğrenciler sessiz kalmadı Azerbaycan'ı karıştıran başörtüsü yasağı! Öğrenciler sessiz kalmadı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
Cenazede dikkat çeken detay Sedat Peker de Atilla Taş’ın acısını paylaştı Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
17:55
Kapıkule’de Türkiye’ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi
Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:17
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
16:36
Daha imzası kurumadı Galatasaray’da şok ayrılık
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:26
Rusya’nın kalbini vurdular 1900 KM’den tam isabet
Rusya'nın kalbini vurdular! 1900 KM'den tam isabet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 18:40:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis parası kuyumcuda aklanmış! 150 milyon liralık ağa operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei