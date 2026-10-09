Zelenskiy, Uhta Rafinerisi'ne 1900 km uzaktan İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Uhta Rafinerisi'ne 1900 km uzaktan İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı

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Zelenskiy, Komi'deki Uhta Petrol Rafinerisi'ne An-196 RS tipi İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Sınırına 1900 kilometre uzaktaki tesise yönelik saldırıda kullanılan İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiği belirtildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin son iki günde Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

RUS ASKERine YAKIT SAĞLAYAN TESİS VURULDU

Ülkesinin sınırına 1900 kilometre mesafede bulunan, Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne yönelik "An-196 RS" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, bu İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiğini belirtti.

Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik dün saldırı gerçekleştirdiklerini anımsatan Zelenskiy, saldırıda "FP-6" tipi İHA'ların kullanıldığını ifade etti.

"SALDIRILARA KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Rusya'da ayrıca bir veri merkezini de hedef aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeye ve bunu isabetli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA
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