Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti - Son Dakika
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Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti

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Murat Cemcir\'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
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Türk sinemasında gişe rekorları kıran projelere imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir ve yönetmen Selçuk Aydemir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında mahkeme tarafından resmen iflas kararı verildi.

Türk sinemasında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi dev gişe başarılarına imza atan TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için yolun sonuna gelindi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğazı aşamayan şirket hakkında yürüttüğü yargılama sürecini sonlandırarak resmi iflas kararını açıkladı.

2016 YILINDA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPMIŞLARDI

Murat Cemcir ve yönetmen-senarist Selçuk Aydemir ortaklığında 2016 yılında kurulan şirket, sinema sektörüne son derece iddialı bir başlangıç yapmıştı. Kendi yapım şirketini kurmadan önce yer aldığı 5 filmle toplamda 20 milyonluk izleyici barajını aşmayı başaran Cemcir, TR 40 33 çatısı altında da sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan milyonluk gişe projelerine imza atmıştı.

MALİ DARBOĞAZ AŞILAMADI

Sarıyer Maslak'taki Beybi Giz Plaza'da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Yapımcılığını üstlendiği son sinema projesi 2022 yapımı 'Mahalleden Arkadaşlar' olan şirket için hukuki süreç tamamlandı.

Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
 Bir dönem aralarından su sızmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küskünlük sürüyor.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 Esas sayılı dava dosyası kapsamında yapılan yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi saat 14.48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına karar verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilirken, tasfiye süreci İflas Müdürlüğü'nün 2026/18 sayılı dosyası kaydıyla resmiyet kazandı.

Selçuk AydemirMurat CemcirYönetmenMagazinSon Dakika

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