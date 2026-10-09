Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın yoğunlaşan saldırıları nedeniyle başkenti zorlu bir kışın beklediğini belirterek, şehir dışında kalacak yeri bulunan vatandaşlara geçici olarak Kiev'den ayrılmalarını tavsiye etti. Kentte yakıt, gıda ve içme suyu stoklandığını açıklayan Klitschko, hava savunma sistemlerinin başarısız olması halinde korkunç bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın yoğunlaşan saldırıları nedeniyle kent sakinlerine kış ayları öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Başkenti oldukça zorlu bir kışın beklediğini belirten Klitschko, şehir dışında akrabaları veya arkadaşları bulunan vatandaşlara geçici olarak Kiev'den ayrılmalarını tavsiye etti.

"ARTIK HAYATTA KALMA MESELESİ"

AFP'ye röportaj veren Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rus saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte başkentte kış koşullarının daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Klitschko, Kiev dışında kalabilecekleri bir yer bulunan vatandaşların kış aylarını başka bölgelerde geçirmeyi değerlendirmelerini istedi. Belediye başkanı, yaşanabilecek sorunların artık bir hayatta kalma meselesine dönüştüğüne dikkat çekti.

"BU, PUTİN İÇİN EN İYİ SENARYO OLUR"

Vatandaşlara geçici olarak şehirden ayrılmalarını tavsiye eden Klitschko, Kiev'in tamamen tahliye edilmesinin ise gündemde olmadığını vurguladı.

Başkentte yaşayan herkesin şehri terk etmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği sonucu doğuracağını belirten Klitschko, böyle bir durumun "Putin için en iyi senaryo" olacağını söyledi.

Başkentte alarm! Halka
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko

KIŞ İÇİN YAKIT, GIDA VE SU DEPOLANIYOR

Kiev yönetiminin yaklaşan kışa karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü açıklayan Klitschko, kentte alternatif ısıtma sistemlerinin hazırlandığını bildirdi.

Belediyenin olası kesintilere karşı yakıt, gıda ve içme suyu stokladığını belirten Klitschko, tüm bu hazırlıklara rağmen ciddi risklerin devam ettiğini ifade etti.

"KENDİMİZİ KORKUNÇ BİR DURUMDA BULABİLİRİZ"

Rus saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin önemine işaret eden Klitschko, alınan önlemlerin tek başına yeterli olmayabileceğini söyledi.

Kiev Belediye Başkanı, "Ne kadar iyi hazırlanmış olursak olalım, hava savunma sistemlerimiz başarısız olursa kendimizi korkunç bir durumda bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

UkraynaDünyaRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:46:30. #7.12#
SON DAKİKA: Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei