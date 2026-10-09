5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmaların ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

SUÇ GELİRLERİNİN İZİ MALİ VERİLERLE SÜRÜLDÜ

Bakanlığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında, MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve finansal analizler, narkotik birimlerinin elde ettiği bilgi ve delillerle birlikte değerlendirildi.

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

148 TAŞINMAZ VE 17 ARACA EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz.”

BAKAN ÇİFTÇİ: KARA PARAYA GEÇİT YOK!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de X hesabından yaptığı açıklamada, “KARA PARAYA GEÇİT YOK!” mesajıyla operasyonu değerlendirdi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

“Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz! Şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız!”

Çiftçi, mücadelede emeği geçen Emniyet Teşkilatını, Hakkâri Emniyet Müdürlüğünü ve soruşturmayı koordine eden Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.