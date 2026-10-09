5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... - Son Dakika
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5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi merkezli 5 ilde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 148 taşınmaz ve 17 araca el konuldu. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, operasyonla ilgili “Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız!” mesajını verdi.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmaların ardından 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

SUÇ GELİRLERİNİN İZİ MALİ VERİLERLE SÜRÜLDÜ

Bakanlığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında, MASAK Başkanlığından temin edilen mali veriler ve finansal analizler, narkotik birimlerinin elde ettiği bilgi ve delillerle birlikte değerlendirildi.

Suç gelirlerinin çeşitli ticari faaliyetler, şirketler, taşınmazlar ve araçlar üzerinden aklanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi üzerine Yüksekova merkezli İstanbul, Bursa, İzmir ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...

148 TAŞINMAZ VE 17 ARACA EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki 86 arsa, 34 tarla, 18 mesken, 7 dükkân ve 3 bina olmak üzere toplam 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz.”

5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...

BAKAN ÇİFTÇİ: KARA PARAYA GEÇİT YOK!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de X hesabından yaptığı açıklamada, “KARA PARAYA GEÇİT YOK!” mesajıyla operasyonu değerlendirdi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

“Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz! Şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız!”

Çiftçi, mücadelede emeği geçen Emniyet Teşkilatını, Hakkâri Emniyet Müdürlüğünü ve soruşturmayı koordine eden Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik etti.

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Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticaretiİçişleri BakanıYüksekovaGüvenlik3. SayfaHakkariGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Foncular bi ülkenin yılık geliri bunu ne yapıcaz 1 1 Yanıtla
  • Efe35 Efe35:
    Borsadaki spekülasyon yapana ceza niye yok. Amerika'da 25 yıl hapis cezası var. Bizde niye yok. Herhangi bir cezai işlem için niye kanun hükmünde kararname ile müdahale edilmiyor 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Samet Cetin Mustafa Samet Cetin:
    Ezilmiş halkların mazlum demokratik renkli liberal kültür mozaiği.. 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    günaydin 0 1 Yanıtla
  • Tamer Çakır Tamer Çakır:
    bende hep hayret ediyordum ben 24 bin lira maaşla bir ay iki kişi karnımızı doyurmak için kıt yiyecekle bir şeyler yemeğe çalışırken benim bir aylık maaşımı bir akşam yemeğine ödeyenler parayı nereden buluyor diye meğerse hepsi soygun yapacak bir şekil bulmuş oradan kazanıyormuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... - Son Dakika
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