Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

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Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş'ın cenazesi Mersin'de toprağa verilirken, acılı baba Atilla Taş cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

ACILI BABA, KIZININ TABUTUNA SARILDI

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
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Atilla TaşMagazinGüncelMersinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • pasakenan pasakenan:
    Allah mekanını cennet eyler insallah, Atilla tas‘i sevmem ama bi baba olarak çok üzüldüm. 25 23 Yanıtla
    Sener Senol Sener Senol:
    seni.kim sevsin yazdığı yazıya bak 15 14
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Başın sağ olsun güzel insan ulu Tengri sabır versin kutlu tini şad durağı uçmag olsun 25 7 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    bak işine yılmaz seni kimse ciddiye almıyor. 2 14
  • Halim ALTIPARMAK Halim ALTIPARMAK:
    yavrumuz yeri cennet onda şüphe yok. insanları sosyal medyada bana hakaret etti diye dava açıp para toplarsan bir yerden çıkar işte. 3 14 Yanıtla
    TÜRK OĞUZLAR TÜRK OĞUZLAR:
    Ne demişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demişler 1 12
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun devri daim olsun. Büyük bir acı kimseye göstermesin Allah 12 1 Yanıtla
  • Atilla ASİLTÜRK Atilla ASİLTÜRK:
    allah rahmet eylesin 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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